«Не могу дождаться, когда тебя вырубят». Фьюри обратился к Джошуа перед боем с Полом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем боксёрском поединке между соотечественником Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«37-летний парень в конце карьеры дерётся с блогером, парнем из «Диснея», которого побил Томми [Фьюри]. Забавный факт: если когда-нибудь я пересекусь с тобой, то вырублю. Я не блогер, который вдвое меньше. Я настоящий мужик.

Ты неудачник, который выходит из 15-месячного простоя после нокаута от земляка. Представьте, если бы меня нокаутировал кто-то из моего же города. Ты большой мешок, никчёмный болван. Не могу дождаться, когда Джейк Пол тебя вырубит, большой болван», — приводит слова Фьюри Sky Sports.