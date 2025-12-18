Андре Уорд обратился к Теренсу Кроуфорду, завершившему карьеру

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Андре Уорд обратился к соотечественнику Теренсу Кроуфорду, который завершил карьеру.

«Приветствую реального парня… Теренс победил одного из самых сложных соперников для любого бойца – сам спорт! Уходить из этого жестокого, требовательного и беспощадного спорта на своих условиях всё ещё стильно. Кончайте с боксом, а не позволяйте боксу покончить с вами», — написал Уорд в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.