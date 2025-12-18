Скидки
Энтони Джошуа прояснил слова о готовности убить Джейка Пола в бою

Энтони Джошуа прояснил слова о готовности убить Джейка Пола в бою
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа прояснил слова о готовности убить американского видеоблогера Джейка Пола в их поединке.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Это просто психология бойца. Не знаю насчёт других, возможно, они мягче, но для меня ринг — это опасное место, где может произойти что угодно. Ты надеешься, что твой соперник покинет ринг целым, но, если этого не произойдёт, ты всё равно должен лечь спать с мыслью, что просто делал свою работу», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джошуа и Пола состоится 19 декабря в Майами (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

