Тим Цзю вызвал на бой действующего чемпиона мира после победы над Веласкесом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю заявил о готовности сразиться с действующим обладателем титула WBO пуэрториканцем Ксандером Зайасом (22-0, 13 KO).

«Упомянули Ксандера Зайаса. И я сразу сказал: «Дайте мне его прямо сейчас!» Погнали! Я только что побил пуэрториканца, давай подерёмся с главным пуэрториканцем! В Лас-Вегасе вроде будет шоу в феврале… Звучит неплохо. Я успею подготовиться», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Ксандеру Хайасу 23 года. Пуэрториканец дебютировал как профессионал в 2019 году. В июле 2025-го завоевал вакантный титул WBO в первом среднем весе.