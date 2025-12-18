Хоакин Бакли объяснил, почему Махачев может завершить карьеру после боя с Усманом

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хоакин Бакли считает, что действующий чемпион россиянин Ислам Махачев может завершить карьеру уже после потенциального поединка с нигерийцем Камару Усманом.

«Победитель этого боя может уйти в закат. Если выиграет Камару, то он либо завершит карьеру, либо поднимется в средний вес ради реванша с Чимаевым. Махачев заявляет, что собирается долго удерживать пояс. Я в это не верю. Если Исламу дадут этот поединок, это будет означать, что он обошёл своего брата Хабиба в лёгком весе, забрал второй пояс и побил одного величайших в лице Усмана. Что ему ещё делать после этого?» — сказал Бакли в интервью YouTube-каналу Submission Radio.