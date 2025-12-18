Скидки
Джошуа: хотел, чтобы Усик нокаутировал Фьюри в первом бою

Джошуа: хотел, чтобы Усик нокаутировал Фьюри в первом бою
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признался, что болел против соотечественника Тайсона Фьюри в его первом поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в мае 2024 года.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением, едва не нокаутировав Фьюри в девятом раунде.

«Я хотел, чтобы Усик поймал его ещё одним ударом. Я смотрел и думал: «Давай, пожалуйста». Было тяжело сдерживаться. Я хотел, чтобы Усик нокаутировал Фьюри, этого парня нужно успокоить. Клянусь, если у меня будет такая возможность, я отправлю его спать», — приводит слова Джошуа The Ring.

