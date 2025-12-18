Скидки
«Такое удаётся единицам». Артур Бетербиев высказался об уходе Кроуфорда из бокса

«Такое удаётся единицам». Артур Бетербиев высказался об уходе Кроуфорда из бокса
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев прокомментировал новость о завершении карьеры непобеждённым чемпионом в пяти весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO).

«Стать первым абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях в истории профессионального бокса и сделать это без поражений — такое удаётся единицам. Кому-то даже покажется, что добиться таких достижений нереально, но у Теренса Кроуфорда это получилось. Поздравляю с такой исторически красивой карьерой. Рад нашему знакомству», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Официально
Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда:

