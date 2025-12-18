«Такое удаётся единицам». Артур Бетербиев высказался об уходе Кроуфорда из бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев прокомментировал новость о завершении карьеры непобеждённым чемпионом в пяти весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO).

«Стать первым абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях в истории профессионального бокса и сделать это без поражений — такое удаётся единицам. Кому-то даже покажется, что добиться таких достижений нереально, но у Теренса Кроуфорда это получилось. Поздравляю с такой исторически красивой карьерой. Рад нашему знакомству», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда: