Джейк Пол: никто не сделал больше для бокса за последние 10 лет, чем я

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, высказался о своей боксёрской карьере.

«Никто не сделал для бокса больше за последние 10 лет, чем я. Энтони Джошуа — классический боксёр, он занимается этим всю жизнь. Но я считаю, что я более важен для бокса. Поэтому если бы людям действительно был важен бокс, они хотели бы моей победы», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола состоится 19 декабря в Майами (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с Энтони Джошуа:

