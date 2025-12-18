Дю Плесси ответил, как оценивает Ренье де Риддера

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о нидерландском бойце дивизиона Ренье де Риддере.

«В бою с Алленом было видно, что он совсем не в форме. Я его высоко оцениваю, великолепный боец, боец с характером. Неудобный, мне нравится этот стиль. Но в том бою он был вялым. Возможно, он слишком часто дрался и гонял вес. Уложиться в вес – это одно, однако делать это часто тяжело для того большого парня, как он», — сказал дю Плесси в интервью Fight Forecast.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC Fight Night 262, де Риддер проиграл техническим нокаутом (остановка углом) американцу Брендану Аллену.