Эксперт: я ожидаю возвращения Кроуфорда

Известный обозреватель Лэнс Пагмайр прокомментировал новость о завершении карьеры непобеждённым чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO).

«Моё любимое воспоминание, помимо его невероятной способности драться из обеих стоек, это когда он узнал, что проигрывает Шону Портеру на судейской карточке ESPN, после чего поднялся со стула и нокаутировал Портера.

Конец ли это? Возможно, это заявление поможет ему сейчас, в 38 лет, но будет ли он верен ему, когда поманят большие деньги за реванш с Канело в сентябре? Я ожидаю его возвращения», — приводит слова Панмайра издание BoxingScene.