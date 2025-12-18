Тим Цзю объяснил, почему поменял команду после второго поражения от Фундоры

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю объяснил перемены в карьере после досрочного поражения в реванше с американцем Себастьяном Фундорой, состоявшемся в июле.

«Я по-прежнему хочу вернуться туда, к большим парням. Моя команда поддерживала меня на протяжении всей карьеры. Они не сделали мне ничего плохого. Мне просто нужны были перемены. Всё просто. Мне очень повезло, что я встретил новых ребят, новых тренеров, новых менеджеров, у нас особенная связь», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Ранее Цзю вызвал на бой действующего чемпиона мира.

