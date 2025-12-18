«Они оба «мешки». Царукян дал оценку Гэтжи и Пимблетту, но всё ещё готов страховать их бой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что американский боец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт — «мешки», но при этом подтвердил свою готовность страховать их поединок.

— Поединок Гэтжи — Пимблетт. Скажи, кто для тебя был бы предпочтительным соперником?

— Да они оба «мешки», честно. «Мешки», к которым нужно так же готовиться, как и на титульный бой, потому что в бою может быть всё. Однако я вижу, что они не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь там. Был бы я слабее, однозначно был бы там.

— Ты изъявил желание выйти на замену в крайнем случае. Скажи, насколько это реально?

— Если кто-то из них травмируется, я выйду на бой. Буду держать себя в форме. UFC не делает бэкап (участник, который выступает в качестве запасного для какого-либо боя. — Прим. «Чемпионата») на этот бой, но всё возможно. Я просто буду тренироваться и держать себя в форме. Если они мне позвонят за неделю, за две или три, я буду готов, — заявил Царукян в интервью для аккаунта Red Corner MMA в социальной сети Х после того, как одержал победу в поединке по бразильскому джиу-джитсу с Мехди Байдулаевым на турнире ACBJJ 20 в Москве.