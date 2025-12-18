Скидки
Фото: Джейк Пол выпятил живот во время битвы взглядов с Энтони Джошуа

Фото: Джейк Пол выпятил живот во время битвы взглядов с Энтони Джошуа
Комментарии

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол в забавной манере поучаствовал в стердауне с британцем Энтони Джошуа. Спортсмен выставил вперёд живот и периодически тряс им. Напомним, спортсмен сразятся в ночь с 19 на 20 декабря мск в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Фото: Скриншот

Джейк за время карьеры в боксе к настоящему моменту принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа за время карьеры одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Ранее Пол поделился мнением о своей боксёрской карьере.

Материалы по теме
Джейк Пол: никто не сделал больше для бокса за последние 10 лет, чем я
Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: не выдумка, а реальность. Блогер против суперзвезды бокса! LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: не выдумка, а реальность. Блогер против суперзвезды бокса! LIVE

Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с Энтони Джошуа:

