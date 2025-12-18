Алджамейн Стерлинг дал оценку спаррингу Марка Цукерберга с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высоко оценил спарринг Марка Цукерберга с Мерабом Двалишвили. Он заявил, что Цукерберг получил «полноценный ММА-опыт» и проявил упорство, несмотря на статус человека, которому необязательно этим заниматься.

«Цукерберг отлично справился! Мераб дал ему настоящий полноценный опыт ММА, не слишком давя силой, но показав интенсивность, скорость и отличный контроль! Цукерберг держался! Он слушал указания и делал всё возможное как очень успешный человек, очарованный и влюблённый в тот спорт, которым мы занимаемся. Помните, ему вообще необязательно это делать! Я всегда уважал его и его успех, и теперь это уважение ещё выше!» — написал Стерлинг в своём аккаунте в социальной сети Х.