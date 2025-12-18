Скидки
Хабиб Нурмагомедов показал фото на фоне гор в Дагестане

Хабиб Нурмагомедов показал фото на фоне гор в Дагестане
Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Хабиб показал, как посетил село Сильди в Дагестане, окружённое Кавказскими горами.

«Пару дней назад в Сильди», — подписал фото Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

У команды Хабиба всё больше проблем. Пора переставать играть в друзей
У команды Хабиба всё больше проблем. Пора переставать играть в друзей

Хабиб настраивает Махачева перед боем на UFC 322:

