«Люди сомневаются, что бой настоящий». Соннен — о предстоящем поединке Пола и Джошуа

Комментарии

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Бой пройдёт в ночь с 19 на 20 декабря мск в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Это самый очевидный спортивный исход в моей жизни. Я не припомню события с более предсказуемым результатом. Даже коэффициенты до конца этого не отражают, потому что люди сомневаются, что бой настоящий. Но я верю, что он настоящий — и при этом нет ни одного человека, даже брата Джейка Пола, кто считал бы, что Джейк способен победить Джошуа в боксе», — сказал Соннен на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

