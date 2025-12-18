Скидки
Александр Топурия заявил о намерении провести бой с Петром Яном за титул UFC

Александр Топурия заявил о намерении провести бой с Петром Яном за титул UFC
Боец легчайшего дивизиона UFC Александр Топурия поделился мнением о дальнейших планах в организации. Спортсмен заявил о готовности провести поединок с россиянином Петром Яном.

«Есть один боец, с которым я хочу встретиться. Мераб уже не чемпион, и, хотя я не сомневаюсь, что он вернётся и заберёт свой пояс у Петра Яна, если не брать его в расчёт, единственный, кто меня интересует — это чемпион. Я не говорю, что я это заслуживаю, но это то, чего я хочу — мне нужен человек, у которого есть пояс. За исключением Мераба. Если он опять будет чемпионом, я спокойно постою в стороне. Но сейчас он не чемпион, поэтому мне интересен бой с Петром Яном», — приводит слова Топурии Marca.

Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов
Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов

Пётр Ян катается с детьми на снегоходах:

