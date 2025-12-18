Александр Топурия заявил о намерении провести бой с Петром Яном за титул UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Александр Топурия поделился мнением о дальнейших планах в организации. Спортсмен заявил о готовности провести поединок с россиянином Петром Яном.

«Есть один боец, с которым я хочу встретиться. Мераб уже не чемпион, и, хотя я не сомневаюсь, что он вернётся и заберёт свой пояс у Петра Яна, если не брать его в расчёт, единственный, кто меня интересует — это чемпион. Я не говорю, что я это заслуживаю, но это то, чего я хочу — мне нужен человек, у которого есть пояс. За исключением Мераба. Если он опять будет чемпионом, я спокойно постою в стороне. Но сейчас он не чемпион, поэтому мне интересен бой с Петром Яном», — приводит слова Топурии Marca.

Пётр Ян катается с детьми на снегоходах: