Бокс/ММА Новости

Жена Илии Топурии не может найти адвоката по делу о домашнем насилии — Марласк

Жена Илии Топурии не может найти адвоката по делу о домашнем насилии — Марласк
Жена непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе Илии Топурии Джорджина Баделл, обвинившая бойца в угрозах и насилии, столкнулась с проблемами в формировании своей правовой защиты. Как сообщает испанское издание Divinity со ссылкой на журналиста Мануэля Марласка, девушке не удаётся найти адвоката, готового взяться за её дело.

Ранее Топурия опубликовал заявление, в котором отверг все обвинения и сообщил, что располагает аудиозаписями, перепиской и видео, подтверждающими его невиновность. Боец также намерен подать встречный иск против Баделл по статьям о вымогательстве, фальсификации доказательств и хищении денежных средств.

Испанский журналист отмечает, что ситуация приобретает сложный юридический характер, поскольку Топурия активно готовится к защите своей позиции в суде. Дата возможного слушания или подробности исков пока не раскрываются.

Новости. Бокс/ММА
Новости. Бокс/ММА

