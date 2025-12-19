Скидки
Джейк Пол — Энтони Джошуа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря в Майами, США, состоится турнир, в главном событии которого поединок проведут видеоблогер и боксёр Джейк Пол и бывший чемпион мира Энтони Джошуа.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Все бои спортивного мероприятия можно будет посмотреть на платформе Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается, при этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где отразит все ключевые события спортивного шоу. Ориентировочное начало турнира – в 4:00 мск. Джейк и Энтони выйдут в ринг примерно в 6:00 по московскому времени.

Пол за время карьеры в боксе принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с Энтони Джошуа:

