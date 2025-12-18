Энтони Джошуа более чем на 12 кг перевесил Джейка Пола в преддверии боя

В ночь с 19 на 20 декабря в Майами, США, пройдёт турнир, в главном поединке которого сразятся видеоблогер и боксёр Джейк Пол и бывший чемпион мира Энтони Джошуа. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли оба спортсмена.

Джошуа оказался заметно тяжелее соперника, показав на весах 110,4 кг. Вес Пола составил 98,25 кг.

Напомним, Джейк за время карьеры в боксе к настоящему моменту принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа за время карьеры одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с Энтони Джошуа: