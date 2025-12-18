Макгрегор отреагировал на публикацию о вызове Диаза 2015 года

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор ответил на публикацию UFC Europe в социальной сети X, напомнившую о знаменитом вызове Нейта Диаза в 2015 году. Ирландец написал: «Так ты хочешь быть бойцом?», сопроводив сообщение упоминанием UFC и Paramount+.

Оригинальный вызов Диаза прозвучал после его победы над Майклом Джонсоном в декабре 2015 года. Тогда американец в эмоциональном интервью Джо Рогану заявил: «Конор Макгрегор, ты забираешь всё, ради чего я работал, ублюдок. Я буду драться с твоей чёртовой задницей. Ты знаешь, что это настоящий бой, настоящий денежный бой — это я».

После этого вызова Макгрегор и Диаз встретились в октагоне дважды: в 2016 году Диаз выиграл первым сабмишеном, а Макгрегор взял реванш по очкам. Разговоры о третьем бое периодически возобновляются, но стороны до сих пор не договорились об условиях.