Джейк Пол дал обещание на взвешивании перед боем с Энтони Джошуа

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол во время официальной церемонии взвешивания перед поединком с британцем Энтони Джошуа дал обещание победить соперника.

«Когда зазвонят колокола, я выйду в ринг и дам ему по полной», — сказал Джейк.

Фото: Скриншот

Поединок между спортсменами состоится 20 декабря. В октагон Джейк и Энтони выйдут ориентировочно в 6:00 мск.

Напомним, Пол за время карьеры в боксе принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа за время карьеры одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Где Джейк Пол — там деньги. Сколько блогер зарабатывает в боксе?