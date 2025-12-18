Скидки
Джейк Пол дал обещание на взвешивании перед боем с Энтони Джошуа

Джейк Пол дал обещание на взвешивании перед боем с Энтони Джошуа


Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол во время официальной церемонии взвешивания перед поединком с британцем Энтони Джошуа дал обещание победить соперника.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Когда зазвонят колокола, я выйду в ринг и дам ему по полной», — сказал Джейк.

Фото: Скриншот

Поединок между спортсменами состоится 20 декабря. В октагон Джейк и Энтони выйдут ориентировочно в 6:00 мск.

Напомним, Пол за время карьеры в боксе принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа за время карьеры одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

