Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент WBC призвал уважать Пола за вклад в бокс независимо от исхода боя с Джошуа

Президент WBC призвал уважать Пола за вклад в бокс независимо от исхода боя с Джошуа
Комментарии

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался в поддержку Джейка Пола перед его поединком с Энтони Джошуа. Он заявил, что мир бокса должен уважать блогера за его преданность спорту и за привлечение миллионов новых фанатов.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Независимо от того, что случится завтра на ринге, мир теперь должен уважать Джейка Пола. Парень, который покорил соцсети, влюбился в бокс и тренировался так же усердно, как и любой другой, привёл в спорт миллионы новых фанатов и обеспечил отличную активность боксёрам, которые выступают на его шоу. Бокс в выигрыше!» — написал Сулейман в своём аккаунте в социальной сети Х.

Поединок между спортсменами состоится 20 декабря. В октагон Джейк и Энтони выйдут ориентировочно в 6:00 мск.

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: не выдумка, а реальность. Блогер против суперзвезды бокса! LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: не выдумка, а реальность. Блогер против суперзвезды бокса! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android