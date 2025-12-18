Президент WBC призвал уважать Пола за вклад в бокс независимо от исхода боя с Джошуа

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался в поддержку Джейка Пола перед его поединком с Энтони Джошуа. Он заявил, что мир бокса должен уважать блогера за его преданность спорту и за привлечение миллионов новых фанатов.

«Независимо от того, что случится завтра на ринге, мир теперь должен уважать Джейка Пола. Парень, который покорил соцсети, влюбился в бокс и тренировался так же усердно, как и любой другой, привёл в спорт миллионы новых фанатов и обеспечил отличную активность боксёрам, которые выступают на его шоу. Бокс в выигрыше!» — написал Сулейман в своём аккаунте в социальной сети Х.

Поединок между спортсменами состоится 20 декабря. В октагон Джейк и Энтони выйдут ориентировочно в 6:00 мск.