Нурмагомедов осудил СМИ за обсуждение своей молитвы на фоне трагедии в подмосковной школе

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался в своём телеграм-канале о том, что российские медиа активно обсуждали его молитву в аэропорту, но почти не уделили внимания жестокому нападению в школе подмосковного Одинцова, где погиб ребёнок.

«То, что я помолился в аэропорту, где-то в углу, никому не мешая, где никто не видит, и никому не мешая — прокомментировали столько телеграм-каналов. А про зверское нападение в школе и убийство ребёнка в школе никто так и не прокомментировал и не осудил. Интересно получается», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

Инцидент, на который ссылается Нурмагомедов, произошёл утром 16 декабря в школе посёлка Горки-2 Одинцовского округа. По данным следствия, 15-летний подросток пронёс в учебное заведение нож и самодельное взрывное устройство. Он нанёс удар ножом охраннику и 10-летнему ученику четвертого класса Кобилджону Алиеву, при этом снимая свои действия на телефон. Ребёнок скончался.