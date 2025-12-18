«Нокаут в первые 60 секунд». Макгрегор высказался о предстоящем бое Джошуа и Джейка Пола

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Бой пройдёт 20 декабря в Майами (США).

«Установил коэффициенты на нокаут в исполнении Джошуа в первые 60 секунд — 11 к 1. Я ещё не делал ставку, просто определил линии. Но «нокаут в первые 60 секунд» при таком коэффициенте выглядит очень заманчиво. Это лёгкий бой для Джошуа, и я уверен, что Пол будет серьёзно наказан. Я встречал многих сильных соперников в своей карьере — с Дональдом Серроне я справился за 40 секунд, с Дастином Порье – за 60, а с Жозе Альдо — за 12. Я знаю, как оценивать их силу и реакцию. По сравнению с ними Пол — новичок, он легче, ниже, зелёный и неопытный. Для Джошуа 60 секунд — вполне достаточно. Я даже немного боюсь этого коэффициента, но в любом случае это будет потрясающий бой!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Джейк Пол провёл открытую тренировку перед боем с Энтони Джошуа: