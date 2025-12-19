Джейк Пол — Энтони Джошуа: где смотреть бой, на каком канале

В ночь на 20 декабря в Майами (США) пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет бой между популярным видеоблогером и профессиональным боксёром Джейком Полом и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало турнира – в 4:00 мск.

28-летний Джейк Пол начал профессиональную карьеру в боксе в 2020 году. На данный момент американец провёл 13 поединков, одержав 12 побед при одном поражении.

36-летний Энтони Джошуа дебютировал на профи-ринге в 2013 году. За карьеру британец одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.