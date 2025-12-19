Джейк Пол — Энтони Джошуа: полный кард участников, список бойцов

20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с американским видеоблогером Джейком Полом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.

Полный кард турнира с главным боем Пол – Джошуа

Джейк Пол — Энтони Джошуа;

Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;

Андерсон Силва — Тайрон Вудли;

Чернека Джонсон — Аманда Галле;

Йокаста Валле — Ядира Бустильос;

Авиус Гриффин — Джастин Кардона;

Кэролайн Дюбуа — Камилла Панатта;

Джамал Харви — Кевин Сервантес;

Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало турнира – в 4:00 мск.