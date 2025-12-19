Джейк Пол — Энтони Джошуа: полный кард участников, список бойцов

20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с американским видеоблогером Джейком Полом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.
Полный кард турнира с главным боем Пол – Джошуа
Джейк Пол — Энтони Джошуа;
Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;
Андерсон Силва — Тайрон Вудли;
Чернека Джонсон — Аманда Галле;
Йокаста Валле — Ядира Бустильос;
Авиус Гриффин — Джастин Кардона;
Кэролайн Дюбуа — Камилла Панатта;
Джамал Харви — Кевин Сервантес;
Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало турнира – в 4:00 мск.