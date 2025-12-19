Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол — Энтони Джошуа: полный кард участников, список бойцов

Джейк Пол — Энтони Джошуа: полный кард участников, список бойцов
Комментарии

20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с американским видеоблогером Джейком Полом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Полный кард турнира с главным боем Пол – Джошуа

Джейк Пол — Энтони Джошуа;
Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;
Андерсон Силва — Тайрон Вудли;
Чернека Джонсон — Аманда Галле;
Йокаста Валле — Ядира Бустильос;
Авиус Гриффин — Джастин Кардона;
Кэролайн Дюбуа — Камилла Панатта;
Джамал Харви — Кевин Сервантес;
Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало турнира – в 4:00 мск.

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: топовый нокаутёр усмирит пыл блогера? LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: топовый нокаутёр усмирит пыл блогера? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android