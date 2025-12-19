Масвидаль назвал самого опасного соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль высказался о потенциальных соперниках действующего чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Ислама Махачева, назвав Камару Усмана самым опасным вариантом для россиянина в этом весе. По мнению Масвидаля, именно Усман способен создать Махачеву наибольшие проблемы за счёт своих борцовских навыков, физических данных и опыта боёв на высшем уровне.

«Усман — боец, который, по моему мнению, способен навязать Махачеву борьбу на равных. Это его сильная сторона, с этого он начинал. При этом Усман лучше работает в стойке, он крупнее, выше, сильнее и гораздо опытнее. Он грамотно нейтрализует попытки соперника проводить приёмы, как это было в боях с Колби.

Это самый опасный бой для Махачева в полусреднем весе. Это серьёзный скачок в уровне соперников. Джек Делла Маддалена — хороший борец в клинче и в разменах, но он ни в чём не находится на уровне Усмана с точки зрения защитных навыков. Это один из самых тяжёлых боёв для Махачева, и я не уверен, что они вообще захотят на него идти», — сказал Масвидаль в своём подкасте.

