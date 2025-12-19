Скидки
Хорхе Масвидаль назвал бойца, который мог бы победить Хамзата Чимаева

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль поделился мнением о поединке Хамзата Чимаева и Камару Усмана, который состоялся 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Масвидаль признался, что считал Усмана фаворитом и полагал, что Камару должен был победить.

«Честно говоря, я считал, что Камару Усман мог бы победить нынешнего чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева», — сказал Масвидаль в своём подкасте Death Row MMA with Jorge Masvidal.

Напомним, поединок между Чимаевым и Усманом продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением.

