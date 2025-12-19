Скидки
«Я очень впечатлён». Адесанья указал, что его поразило в технике Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился впечатлением от стиля боя действующего чемпиона промоушена в полусреднем дивизионе Ислама Махачева. По его словам, мастерство обманных движений россиянина является одним из лучших в UFC.

«Я был очень впечатлён умением Ислама использовать обманные движения. В своём последнем бою с Джеком Делла Маддаленой он делал по 12 таких действий ещё до того, как нанёс джеб. И это происходило даже в поздних раундах, так что я действительно был впечатлён», — сказал Исраэль Адесанья на канале Bangtao Muay Thai & MMA в YouTube.

