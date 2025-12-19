Скидки
Легендарный Александр Карелин отреагировал на победу Петра Яна в реванше с Двалишвили

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе Александр Карелин высказался насчёт победы соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«На самом деле я думаю, что в его состоянии это обычное положение. Кто-то из умных, претендующих на мудрость, людей сказал, что падают многие, но поднимается не каждый. Он продемонстрировал волю к победе. Для меня особенно приятно, что это совпало с 80-летием Великой Победы. И в этом тоже есть символы. Поэтому молодец, что не поддался унынию и не закис. Сделал работу над ошибками, и дал нам всем повод гордиться за достижения русского спортсмена», – сказал Карелин в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Комментарии
