Пимблетт: Царукяну повезло, что его не выкинули из UFC. Арман — избалованный придурок

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт в резкой форме высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Я не знаю ни одного человека, кто хотел бы увидеть бой Царукяна. Есть множество причин, по которым он не получил этот титульный бой: он отказался от поединка в последний момент, сославшись на боль в спине, он ударил фаната, когда выходил в октагон, чуть не сорвал ещё одно главное событие, когда ударил Хукера головой на взвешивании. Он ведёт себя как избалованный ребёнок — в итоге всё обернулось против него. Это его вина и вина его семьи, ведь она позволяла ему всю жизнь вести себя таким образом, потому что у него есть деньги. Он считает, что все вокруг ему должны.

Царукян — полный придурок. Он знает, почему не бьётся за этот пояс. Мы все знаем, что у него не болела спина, он придумал это. Арман придуривался и сорвал главный бой вечера. Он чувствовал себя не очень хорошо или просто не мог согнать вес. Ему вообще повезло, что его не выкинули из промоушена», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.