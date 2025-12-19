Андрей Корешков подписал контракт с Fight Nights

35-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков подписал контракт с лигой Fight Nights. Об этом информирует пресс-служба организации.

Таким образом, Андрей примет участие в предстоящем Гран-при в полусреднем весе с призовым фондом в $ 1 млн.

Корешков в качестве профессионального бойца смешанных единоборств дебютировал в октябре 2010 года, а с марта 2012-го по июль 2023-го выступал под эгидой лиги Bellator. В рекорде Андрея 29 побед, из которых 19 одержаны досрочно, и шесть поражений. Корешков является учеником чемпиона Bellator и самого титулованного российского средневеса Александра Шлеменко.