«Встану напротив него». Пимблетт заявил, что будет драться с Гэтжи в стойке

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт плана на предстоящий бой с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Их поединок состоится 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе и на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC.

«Люди смеются надо мной, когда я говорю, что буду драться с ним в стойке. Все думают, что я брошусь в ноги в первые 10 секунд. Я буду стоять напротив него и буду атаковать. Он больше боксёр с лоу-киками, а я боец ММА ударник», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.