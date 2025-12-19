Жорж Сен-Пьер составил величайшего бойца ММА, не упомянув ни одного россиянина

44-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер составил величайшего бойца ММА по четырём параметрам на подкасте TheBreakTalk.

Величайший боец ММА по версии Сен-Пьера.

Образ мышления — Жорж Сен-Пьер.

Атлетизм — Йоэль Ромеро.

Умение принимать решение в критические моменты — Джон Джонс.

Трэш-ток — Чейл Соннен.

Канадский атлет в последнем поединке, который состоялся 4 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 217, разделил октагон на тот момент с чемпионом UFC в среднем весе британцем Майклом Биспингом. Бой завершился победой Жоржа удушающим приёмом в третьем раунде.