«Джейка ждёт та же судьба, что и Нганну». Дрозд дал прогноз на бой Пола и Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и будет носить статус профессионального.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Два молодых парня. Им не по 60-80 лет. С Майком Тайсоном было понятно, что бой постановочный. А здесь, скорее всего, Пол и Джошуа будут драться по-настоящему. Джейка ждёт та же судьба, что и Нганну. Практически не вижу у Пола шансов. Да, у Джейка есть очень неплохой удар. Ветераны его чувствуют, некоторые падают. Но если говорить про бокс… Джошуа – действующий боксёр, топовый тяжеловес. И я у Джейка не вижу шансов никаких», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

