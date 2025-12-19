Скидки
Андрей Орловский подерётся за титул BKFC в тяжёлом весе с экс-бойцом UFC

Комментарии

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский проведёт бой с 44-летним чемпионом BKFC в тяжёлом весе американцем Беном Ротуэллом. Их поединок возглавит турнир BKFC KnuckleMania VI, который пройдет 7 февраля в Филадельфии.

Интересно, что для бойцов это будет уже третья встреча. Орловский и Ротуэлл уже дважды дрались в 2008 и 2019 годах. Оба поединка закончились в пользу Андрея.

Для Питбуля это будет уже второй бой по правилам кулачных поединков. Он дебютировал 22 июня на турнире BKFC 76. Тогда его соперником был американец Джош Коупленд. Орловский победил техническим нокаутом.

Комментарии
