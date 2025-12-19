Джейк Пол — Энтони Джошуа: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя-центр» в Майами (США) состоится турнир, в главном событии которого поединок проведут видеоблогер и боксёр Джейк Пол и бывший чемпион мира Энтони Джошуа.

Их поединок начнётся ориентировочно в 6:00 мск. Все бои спортивного мероприятия можно будет посмотреть на платформе Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается, при этом спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где отразит все ключевые события спортивного шоу. Ориентировочное начало турнира — в 4:00 мск.

Пол за время карьеры в боксе принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа одержал 28 побед (25 — нокаутом) и потерпел четыре поражения.