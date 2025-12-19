На взвешивании Джошуа и Пола разгорелась словесная перепалка. Пол заявил, что чует страх

На церемонии взвешивания перед боем с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа популярный видеоблогер и профессиональный боксёр Джейк Пол спровоцировал британца, коснувшись его лица во время традиционной битвы взглядов. Джошуа оттолкнул руку Пола и строго предупредил его: «Не трогай меня». Ответный психологический натиск Пола не заставил себя ждать: он заявил, что чует страх в глазах экс-чемпиона.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Джошуа: Не трогай моё лицо.

Джейк: Что ты сделаешь с этим?

«Ты прикасаешься к моему лицу, бро. Давай. Давай покончим с этим дерьмом, приятель. Вперёд».

«Я вижу страх. Я чую страх», — сказали мужчины в видео, распространившемся в социальных сетях.

На весах Джошуа показал 110,4 кг, а Пол — 97,98 кг. Для Пола этот вес стал самым большим в карьере, но он всё равно оказался почти на 12 кг легче более массивного и опытного Джошуа.

Их восьмираундовый поединок в тяжёлом весе состоится 20 декабря в Kaseya Center в Майами.