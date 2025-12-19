Уайт — об окончании конфликта с Двалишвили: ничего, кроме любви и уважения

Президент UFC Дана Уайт заявил, что все прошлые разногласия с бойцом легчайшего веса Мерабом Двалишвили ушли в прошлое. По его словам, грузинский боец, который хотел побить рекорд, проведя четыре боя в году, теперь вызывает у него лишь уважение.

«У нас с Мерабом было непростое начало отношений, но сейчас у меня к этому парню нет ничего, кроме любви и уважения», — приводит слова Уайта издание Total Pro Sports.

В своём последнем поединке Двалишвили проиграл Петру Яну в повторном бою на UFC 323, но сразу после этого вызвал россиянина на реванш, пообещав сделать его ещё более зрелищным. Это заставило фанатов предположить, это было сделано, чтобы вернуть расположение Даны Уайта.

Уайт положительно оценил такое стремление Двалишвили дать развлекательный бой, что в итоге и помогло восстановить их отношения. Официальных заявлений о возможном третьем бою между Двалишвили и Яном пока не было.