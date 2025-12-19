Скидки
Пимблетт пожелал Джошуа разбить голову Джейку Полу перед боем в Майами

Боец UFC Пэдди Пимблетт выступил с резкой поддержкой британца Энтони Джошуа, пожелав ему разбить голову его сопернику, блогеру и боксёру Джейку Полу.

«Большой удачи большому парню Эй Джею, хотя мы и знаем, что она тебе не нужна. Этот маленький грибок получит головой по канвасу, независимо от того, надеты на нём каблуки в 13 см или нет. Иди и разбей ему голову, Эй Джей, сделай то, что мы все сами хотим сделать», — заявил Пимблетт в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Джошуа (28-4) является явным фаворитом предстоящего поединка, учитывая его опыт и статус бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе. Для Пола (12-1) этот бой станет первым в карьере с соперником такого уровня.

Турнир, главным событием которого станет этот поединок, состоится в ночь на 20 декабря в «Касейя-центре» в Майами. Трансляция будет доступна на Netflix, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

