Джейк Пол — о его влиянии на бокс: вы никогда не избавитесь от меня

Американский боксёр и блогер Джейк Пол сделал громкое заявление накануне боксёрского шоу, которое состоится в ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя-центр» в Майами (США), в главном событии которого он встретится с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Я принёс в бокс возможности, внимание и более высокие гонорары для бойцов. Вы никогда не избавитесь от меня», — написал Пол в своём аккаунте в социальной сети Х.

Джейк Пол, начинавший как ютубер, за последние годы стал одним из самых обсуждаемых и противоречивых персонажей в мире бокса. Несмотря на критику со стороны пуристов спорта, он последовательно привлекает многомиллионную аудиторию, заключает крупные спонсорские сделки и повышает финансовые ставки для участников своих шоу.

