Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол поблагодарил всех перед боем с Джошуа и пообещал шокировать мир

Джейк Пол поблагодарил всех перед боем с Джошуа и пообещал шокировать мир
Комментарии

Накануне поединка с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа видеоблогер и боксёр Джейк Пол опубликовал в социальной сети Х пост, в котором поблагодарил своих сторонников, хейтеров, команду и организаторов, а также пообещал шокировать мир.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Моим сторонникам — спасибо. Моим хейтерам — спасибо. Моей команде — спасибо. Всем бойцам — спасибо. Netflix — спасибо. Боксу — спасибо. Богу — спасибо. Сегодня вечером мы шокируем мир», — написал Пол.

Пол за время карьеры в боксе принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер против тяжеловеса. Ждём быстрый нокаут? LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер против тяжеловеса. Ждём быстрый нокаут? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android