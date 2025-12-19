Джейк Пол поблагодарил всех перед боем с Джошуа и пообещал шокировать мир

Накануне поединка с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа видеоблогер и боксёр Джейк Пол опубликовал в социальной сети Х пост, в котором поблагодарил своих сторонников, хейтеров, команду и организаторов, а также пообещал шокировать мир.

«Моим сторонникам — спасибо. Моим хейтерам — спасибо. Моей команде — спасибо. Всем бойцам — спасибо. Netflix — спасибо. Боксу — спасибо. Богу — спасибо. Сегодня вечером мы шокируем мир», — написал Пол.

Пол за время карьеры в боксе принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.