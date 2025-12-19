Промоутер Пола заявил, что блогер уже победил, став главной стороной в бою с Джошуа

Менеджер и промоутер боксёра и блогера Джейка Пола, а также основатель его промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP) Накиса Бидариан заявил, что его подопечный уже победил, став главной стороной (A-side) в промоушене боя с Энтони Джошуа. По его словам, Пола невозможно не уважать.

«Джейк Пол начал свою профессиональную карьеру в боксе в Майами, выступив в качестве соглавного претендента на титул в рамках турнира Matchroom. Заработал более $ 3 млн. Теперь, спустя 13 боев, Джейк Пол сотрудничает с Эдди Хирном и его величайшей суперзвездой Энтони Джошуа в рамках промоушена MVP, он является главным претендентом на титул. Что бы ни случилось сегодня вечером, Джейк Пол уже победил. Нравится вам это или нет, но вы должны это уважать», — написал Бидариан в своём аккаунте в социальной сети Х.