Уайт объяснил, почему UFC нельзя медлить с организацией главных боёв

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему промоушен должен организовывать главные поединки максимально быстро и ловить момент. Он также раскрыл, что работа над кардом юбилейного шоу UFC в Белом доме в 2026 году начнётся только в феврале.

«В этом бизнесе, когда всё сходится для организации большого боя, ты должен сделать этот бой сразу же, прямо здесь и сейчас, словить этот момент. Потому что такой возможности больше никогда не будет. Ведь когда твой продукт — люди, важно помнить, что они стареют, выходят из пика формы, получают травмы, возникают личные проблемы. Список можно продолжать», — приводит слова Уайта издание Low Kick MMA.

Отдельно глава UFC прокомментировал статус подготовки к особому шоу UFC в Белом доме, запланированному на 14 июня 2026 года в честь 250-летия США. По словам Уайта, активная работа над кардом этого события, которое, по заявлению президента Дональда Трампа, может включать до девяти титульных боёв, начнётся не раньше первой недели февраля 2026 года.