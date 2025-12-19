Бакли признался, что плакал после поражения Маддалены в бою с Махачевым

Американский боец UFC Хоакин Бакли заявил, что прослезился после поражения австралийца Джека Деллы Маддалены в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым. По его словам, победа Махачева может «затормозить» развитие дивизиона, так как новый чемпион, по мнению Бакли, редко выходит в октагон.

«Я плакал после его поражения! Хотел, чтобы Маддалена победил. Я понимал, что в случае победы Махачева в нашем дивизионе всё затормозится. Всегда болел за Джека, потому что он настоящий боец. Звонит UFC, он не отказывает никому. Ислам — другая история, он действует по своей стратегии. Мне бы хотелось, чтобы победил Джек, но что есть, то есть», — заявил Бакли в интервью для YouTube-канала Submission Radio.

Бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Махачевым и Маддаленой состоялся в ноябре на UFC 322 в Нью-Йорке. Победу единогласным решением судей одержал россиянин, увеличив свой рекорд до 28 побед при одном поражении.