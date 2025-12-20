Скидки
Джейк Пол — Энтони Джошуа: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:00 мск

Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. Ориентировочно он стартует в 4:00 мск. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4). Их поединок начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Джейк Пол — бывший блогер, ставший боксёром. В 13 боях одержал 12 побед. В ноябре 2024 года победил 58-летнего Майка Тайсона. Энтони Джошуа — олимпийский чемпион и экс-чемпион мира в супертяжёлом весе (28 побед, 25 нокаутом). Для него бой с Полом — шанс восстановить репутацию после поражений, а для Джейка — самый серьёзный соперник в карьере.

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

