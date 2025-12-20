Скидки
Царукян: бесплатно живу в голове Пэдди, а вот Топурия занят своей бывшей

Боец UFC, первый номер рейтинга в лёгком весе Арман Царукян прокомментировал действия двух своих коллег — пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта и непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе Илию Топурию.

Царукян: Бесплатно живу в голове Пэдди.

Фанат: Что на счёт el plato («утка» в переводе с испанского. — Прим. «Чемпионата»)?

Царукян: [Топурия] занят своей бывшей, — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Царукян оформил две досрочные победы в разных дисциплинах за последний месяц. 22 ноября россиянин стал главным героем исторического события — первого турнира UFC в Катаре. В главном бою вечера он победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде.

Спустя менее чем месяц, 18 декабря, Царукян вновь одержал победу сабмишном, но уже на борцовском ковре. В главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве он встретился с Мехди Байдулаевым по правилам бразильского джиу-джитсу, где также провёл удушающий приём сзади, завоевав чемпионский «Пояс звёзд».

