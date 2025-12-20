Тайсон Фьюри пообещал поставить £ 1 млн на победу Джейка Пола над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сделал громкое заявление относительно боя Джейка Пола с Энтони Джошуа. Он заявил, что уверен в сенсации и готов поставить £ 1 млн на победу блогера.

«Если они подерутся, поставлю £ 1 млн на Джейка Пола», — сказал Фьюри в интервью, опубликованном аккаунтом IFL TV в социальной сети Х.

Первоначально это заявление Фьюри сделал ещё в ноябре, когда только появились слухи о возможном бое. Тогда он также заявил, что считает Джошуа выдохшейся силой, а Пола — боксёром на подъёме.

Поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа станет главным событием вечера, который пройдёт в ночь с 19 на 20 декабря в «Касейя-центре» в Майами. Трансляция будет доступна на платформе Netflix.