Бокс/ММА

Джейк Пол — Энтони Джошуа: прямая онлайн-трансляция боя началась

В Майами (США) на арене «Касейя Центр» в рамках боксёрского турнира скоро начнётся бой между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4). Этот поединок является главным событием вечера. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит все самые интересные события.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Идёт
Энтони Джошуа

Джейк Пол — бывший блогер, ставший боксёром. В 13 боях одержал 12 побед. В ноябре 2024 года победил 58-летнего Майка Тайсона. Энтони Джошуа — олимпийский чемпион и экс-чемпион мира в супертяжёлом весе (28 побед, 25 нокаутом). Для него бой с Полом — шанс восстановить репутацию после поражений, а для Джейка — самый серьёзный соперник в карьере.

Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона!
